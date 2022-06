Pensioni invalidità parziale e totale: ultime news su aumenti, parla Pagano (Anmic) (Di venerdì 24 giugno 2022) In una diretta del 2 giugno scorso su Anmic informa é lo stesso Presidente della direzione nazionale Anmic, Nazario Pagano, a fare il punto sulle richieste dell’associazione relativamente agli aumenti per le Pensioni di invalidità parziale e totale e su quanto percepito dal Governo e concretizzato ad oggi. Dalle parole si evince un pò di amarezza rispetto alle tante promesse fatte in campagna elettorale relativamente all’attenzionare la situazione poco dignitosa degli invalidi parziali a cui poi purtroppo non sono seguiti i fatti. I 200 euro erogati come bonus destinati anche agli invalidi parziali e totali, vanno bene, dice Pagano, ma sono solo una tantum e tamponano poco gli aumenti avuti da una categoria, i ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 24 giugno 2022) In una diretta del 2 giugno scorso suinforma é lo stesso Presidente della direzione nazionale, Nazario, a fare il punto sulle richieste dell’associazione relativamente agliper ledie su quanto percepito dal Governo e concretizzato ad oggi. Dalle parole si evince un pò di amarezza rispetto alle tante promesse fatte in campagna elettorale relativamente all’attenzionare la situazione poco dignitosa degli invalidi parziali a cui poi purtroppo non sono seguiti i fatti. I 200 euro erogati come bonus destinati anche agli invalidi parziali e totali, vanno bene, dice, ma sono solo una tantum e tamponano poco gliavuti da una categoria, i ...

Pubblicità

concy78907991 : @EnzoNocerino7 @AnnalisaChirico Nei decenni sono stati scovati e denunciati centinaia di falsi invalidi ,ciechi et… - Massi69998713 : @barbarabruga Allora non diamo più pensioni di invalidità. Idiota. - PaoloPe41607152 : @barbarabruga Che cazzata, ne hanno beccati tanti...questo è come dire che siccome ci sono i finti ciechi togliamo… - Paola222006421 : @InfinitoIsacco @Loredan23086243 @evamarghe Quindi ora chiederanno di abolire le pensioni di invalidità? - ceccasud : @SRenziano @marattin @renzi Il rdc non funziona perché non vi sono adeguati controlli, ma se facciamo questo ragion… -