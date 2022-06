Novoli: oggi funerali di Donatella Miccoli uccisa dal marito con sei coltellate Nel pomeriggio anche le esequie di Matteo Verdesca a Veglie (Di venerdì 24 giugno 2022) Donatella Miccoli, 38 anni, è stata assassinata dal marito con sei coltellate. Questo l’esito dell’autopsia sul corpo della vittima di femminicidio a Novoli. Alle 17 i funerali della donna. Sempre nel pomeriggio, ma a Veglie, i funerali di Matteo Verdesca, che dopo avere ucciso la moglie si è suicidato dandosi fuoco. L'articolo Novoli: oggi funerali di Donatella Miccoli uccisa dal marito con sei coltellate <small class="subtitle">Nel pomeriggio anche le esequie di Matteo ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 24 giugno 2022), 38 anni, è stata assassinata dalcon sei. Questo l’esito dell’autopsia sul corpo della vittima di femminicidio a. Alle 17 idella donna. Sempre nel, ma a, idi, che dopo avere ucciso la moglie si è suicidato dandosi fuoco. L'articolodidalcon sei Nelledi...

