New York, l’elefantessa Happy dovrà restare rinchiusa allo zoo: “Non gode degli stessi diritti di un essere umano” (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando si dice l’ironia della sorte: si chiama Happy ma l’epilogo della sua storia non è affatto felice, anzi. E’ la storia dell’elefantessa prigioniera in uno zoo del Bronx da ben 45 anni e che dovrà restare nella struttura in quanto il tribunale di New York ha stabilito che non gode degli stessi diritti di libertà degli esseri umani. l’elefantessa Happy tenuta prigioniera nello zoo da ben 45 anniHabeas corpus: il principio che poteva salvare il destino di Happy Per Happy si era mobilitata l’associazione Nonhuman Rights Project, che , grazie anche ad anche una petizione su Change.org firmata da oltre un milione di persone, si era rivolta al tribunale ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 giugno 2022) Quando si dice l’ironia della sorte: si chiamama l’epilogo della sua storia non è affatto felice, anzi. E’ la storia delprigioniera in uno zoo del Bronx da ben 45 anni e chenella struttura in quanto il tribunale di Newha stabilito che nondi libertàesseri umani.tenuta prigioniera nello zoo da ben 45 anniHabeas corpus: il principio che poteva salvare il destino diPersi era mobilitata l’associazione Nonhuman Rights Project, che , grazie anche ad anche una petizione su Change.org firmata da oltre un milione di persone, si era rivolta al tribunale ...

