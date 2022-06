“Nessun summit straordinario a luglio”: il grave errore Ue sul gas (Di venerdì 24 giugno 2022) I leader europei tirano lungo sul piano di Mario Draghi, sostenuto da Emmanuel Macron e dai leade dell’Europa meridionale, per istituire un tetto ai prezzi del gas messo sul tavolo dal premier alla riunione del Consiglio Europeo. Al momento, secondo quanto battuto dalle agenzie citando fonti europee, non ci sono piani per una riunione straordinaria del Consiglio InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 giugno 2022) I leader europei tirano lungo sul piano di Mario Draghi, sostenuto da Emmanuel Macron e dai leade dell’Europa meridionale, per istituire un tetto ai prezzi del gas messo sul tavolo dal premier alla riunione del Consiglio Europeo. Al momento, secondo quanto battuto dalle agenzie citando fonti europee, non ci sono piani per una riunione straordinaria del Consiglio InsideOver.

