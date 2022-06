Napoli, gira una bugia enorme su De Laurentiis, la pizza e la napoletanità (Di venerdì 24 giugno 2022) Su De Laurentiis gira una grossa bugia, Rosario Dello Iacovo smonta alcuni luoghi comuni, sul calcio, la napoletanità e la pizza. De Laurentiis, il Napoli, la pizza, sono questi i temi che ci hanno tenuti incollati questa settimana agli schermi degli smartphone e dei pc. Il giornalista Rosario Dello Iacovo, sulla nota pagina il Napulegno ha commentato con il solito acume la situazione: “Faccio una premessa doverosa, della questione pizza sollevata da Briatore hanno parlato RobertNesta sulla Napoli bene e Maurizio Zaccone. Due fratelli, con i quali non mi metterei certo a polemizzare con i post su facebook, soprattutto se non c’è nessun motivo per polemizzare perché so che la loro difesa della città non si limita al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 giugno 2022) Su Deuna grossa, Rosario Dello Iacovo smonta alcuni luoghi comuni, sul calcio, lae la. De, il, la, sono questi i temi che ci hanno tenuti incollati questa settimana agli schermi degli smartphone e dei pc. Il giornalista Rosario Dello Iacovo, sulla nota pagina il Napulegno ha commentato con il solito acume la situazione: “Faccio una premessa doverosa, della questionesollevata da Briatore hanno parlato RobertNesta sullabene e Maurizio Zaccone. Due fratelli, con i quali non mi metterei certo a polemizzare con i post su facebook, soprattutto se non c’è nessun motivo per polemizzare perché so che la loro difesa della città non si limita al ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, gira una bugia enorme su De Laurentiis, la pizza e la napoletanità #DeLaurentiis #napoli… - MangelaVilo : @singlesisolamai non mi aspetterei grandi cose, lui gira come una trottola in questo periodo: stasera un live a Nap… - MaroneLoredana : @PeonesMR @PerculoPio Davvero gira il prezzario della busta? Cmq simpaticissimo a napoli è tutto permesso - _softPizza_ : @HaruhiBlack @MaQualeFrizione @eantoniopolonia Come ho detto prima anche un lavoro gettonato come il programmatore… - Dalla_SerieA : Napoli: se parte Koulibaly sarà rivoluzione in difesa - -