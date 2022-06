McLaren P1 - Da coupé a spider | ecco come l' ha trasformata Lanzante

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 giugno 2022) Il nomeè ormai legato indissolubilmente allae alle speciali trasformazioni che hanno permesso di omologare per la circolazione stradale le versioni da competizione delle sportive inglesi,la P1 LM derivata dalla GTR. A Goodwood, la factory inglese è andata oltre, presentando la P1, che sarà prodotta in appena cinque esemplari. Cinquesaranno trasformate inoffrirà ai possessori della P1, prodotta in appena 375 unità, la possibilità di trasformare lain. Trattandosi di una hypercar, il lavoro non è stato circoscritto al taglio del tetto, considerando soprattutto la presenza della monoscocca in carbonio, del powertrain plug-in hybrid e del delicato bilanciamento ...