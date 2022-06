Lazio, Immobile: “Con Sarri percorso bellissimo” (Di venerdì 24 giugno 2022) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato dopo aver ritirato il “Leone d’oro”, premio ricevuto per meriti sportivi, all’interno del Gran Premio internazionale di Venezia. Ecco le sue parole: “Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l’e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione. L’obiettivo è quello di crescere, stiamo facendo un percorso bellissimo con il mister e con il suo staff. Abbiamo finito bene la stagione passata e sono riuscito ancora una volta a vincere la classifica dei marcatori grazie ai miei compagni. Una grande soddisfazione lottare contro giocatori comunque forti di livello. Non bisogna di certo adagiarsi e bisogna continuare a fare quello che ho sempre fatto sia io che la ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) L’attaccante della, Ciro, ha parlato dopo aver ritirato il “Leone d’oro”, premio ricevuto per meriti sportivi, all’interno del Gran Premio internazionale di Venezia. Ecco le sue parole: “Una soddisfazione enorme, devo dire che quando mi è arrivata l’e-mail non ci volevo credere. Mi è stata fatta una telefonata e mi sono emozionato. Per me e la mia famiglia è motivo di grande soddisfazione. L’obiettivo è quello di crescere, stiamo facendo uncon il mister e con il suo staff. Abbiamo finito bene la stagione passata e sono riuscito ancora una volta a vincere la classifica dei marcatori grazie ai miei compagni. Una grande soddisfazione lottare contro giocatori comunque forti di livello. Non bisogna di certo adagiarsi e bisogna continuare a fare quello che ho sempre fatto sia io che la ...

