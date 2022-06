' Interessato al futuro del Paese | ma resto sindaco' - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 24 giugno 2022) È uno dei giocatori della partita al centro. E, se pure farà il leader nazionale, Beppe Sala (nella foto) non lascia Milano. "La politica ora è la mia vita e lo sarà certamente anche in. Per ...

Pubblicità

infoitinterno : **Milano: Sala, 'interessato a futuro Paese, ma sono sindaco e continuerò ad esserlo'** - infoitinterno : 'Interessato al futuro del Paese, ma resto sindaco' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo'. Così Beppe Sala, sui suoi social. 'La polit… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono il sindaco di Milano e sicuramente continuerò a svolgere questo ruolo'. Così Beppe Sala, sui suoi social. 'La polit… - marily1980 : RT @Teso4zampe: Qualcuno è interessato a dare un futuro a questi due fratellini? - -

Per questo parlo con tutti e sonoaldel mio Paese". Sia ben chiaro, aggiunge, che "continuerò a svolgere il ruolo di sindaco di Milano". Il post arriva dopo giorni di ...Per questo parlo con tutti e sonoaldel mio Paese'. Con queste parole il primo cittadino milanese, Giuseppe Sala, ha confermato con un intervento pubblicato su Instagram la sua ...“In molti hanno chiesto di aderire, in questi mesi si valuteranno le istanze e ci dovremo dedicare ai territori” esulta Luigi Di Maio durante la prima assemblea in corso a Montecitorio di Insieme per ...È uno dei giocatori della partita al centro. E, se pure farà il leader nazionale, Beppe Sala (nella foto) non lascia Milano. "La politica ora è la mia vita e lo sarà certamente anche in futuro. Per qu ...