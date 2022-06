Il Catania è di Pelligra! Riparte con lui dalla Serie D (Di venerdì 24 giugno 2022) L'amministrazione comunale catanese ha accettato l'offerta di Pelligra che diventa il nuovo proprietario del club rossazzurro Leggi su itasportpress (Di venerdì 24 giugno 2022) L'amministrazione comunale catanese ha accettato l'offerta di Pelligra che diventa il nuovo proprietario del club rossazzurro

Pubblicità

DiMarzio : #SerieD | Il Comune di #Catania ha scelto: sarà Ross #Pelligra a riportare il calcio in città - salisMangah : RT @DiMarzio: #SerieD | Il Comune di #Catania ha scelto: sarà Ross #Pelligra a riportare il calcio in città - MessinaSportiva : Catania, il Comune sceglie il gruppo Pelligra per la ripartenza dalla serie D - - silvios46 : RT @DiMarzio: #SerieD | Il Comune di #Catania ha scelto: sarà Ross #Pelligra a riportare il calcio in città - DiMarzio : #SerieD | Il Comune di #Catania ha scelto: sarà Ross #Pelligra a riportare il calcio in città -