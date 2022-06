Il car sharing Zity by Mobilize è ora disponibile a Milano

Pubblicità

lucioandreutti : @freedomnopass Non abbiamo l'acqua ma 'la lampada di Aladino' per il car sharing si...il tipo si droga sicuramente. - renzo16339368 : RT @RobertoBurioni: PPS: ovviamente nessun Uber o car sharing disponibile. - TeoTuittynski : @unacosastupida La risposta al cambiamento climatico è la svolta green che si articola su quei punti lì L'esistenza… - Motorpad : 2022 MotorPad TV pt 08 parte 1 - VOLVO XC40 RECHARGE - EconomyUp : #SmartMobility Clotilde Delbos (Renault): “Perchè Zity è la nuova generazione del #carsharing'… -

Dopo la grande accoglienza dimostrata dai cittadini milanesi al suo annuncio di arrivo in città, Zity by Mobilize conferma l'attivazione del proprio100% elettrico free - floating nella città di Milano a partire da oggi, 23 giugno 2022 . Milano è la quarta città raggiunta dal servizio, dopo Madrid (2017), Parigi (2020) e la più recente ...Arriva a Milano l'ennesimo servizio di, il quinto, ma questo promette di essere differente: innanzitutto utilizza una flotta di 450 Dacia Spring 100% elettriche e in secondo luogo prevede una tariffa "di sosta" e una flat per ...Dopo la grande accoglienza dimostrata dai cittadini milanesi al suo annuncio di arrivo in città, Zity by Mobilize conferma l’attivazione del proprio car sharing 100% elettrico free-floating nella citt ...Presentata a Milano la struttura che riunirà tutti i nuovi servizi connessi alla mobilità del gruppo francese con offerte diverse per il futuro ...