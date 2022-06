Ideavano attentati in Italia | fermata una coppia | erano addestrati

Pubblicità

Coppia di origine kosovara fermata a Trento per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche ...Coppia di origine kosovara fermata a Trento per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche ...- Due giovani incensurati di origine kosovare, un uomo e una donna, si sarebbero addestrati per compiere atti violenti e avrebbero progettato di compiere in Italia un attentato con ordigni esplosivi, ...L'uomo, finito ai domiciliari, e la donna di origini kosovare agivano in nome dell'organizzazione "Stato Islamico".