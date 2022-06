Hurkacz | la minaccia | per Wimbledon c' è anche lui

(Di venerdì 24 giugno 2022) Per vincere non occorre necessariamente essere personaggi. Semplice, diretto, al limite dell'anti - divo, Hubertè ormai una delle realtà più solide e concrete del circuito. 25 anni, oggi ...

Pubblicità

AleColumn99 : Comunque Djokovic mi sembra abbastanza chiaramente già in finale (la minaccia più grande è Hurkacz) -

Eurosport IT

Il sodalizio è vincente e pochi mesi più tardisi aggiudica il torneo di Winston Salem, riportando un titolo del circuito maggiore in Polonia a distanza di 37 anni dall'ultima volta (Wojtek ...Uomini: Djokovic Nadal Ruud Tsitsipas Alcaraz Auger - AliassimeBerrettini Norrie Sinner ... 'Serena Williams a Wimbledon può essere unaIl n. 1 Medvedev è un rullo compressore che sa alzare il livello quando gli viene richiesto, esce a testa alta Otte. Nick Kyrgios si arrende, pur non perdendo mai la battuta, ad un Hubert Hurkacz scat ...Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, rispettivamente teste di serie numero uno e cinque, sono i protagonisti della finale del Terra Wortmann Open, ATP500 che si disputa sui campi di Halle, in Germania.