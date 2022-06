GF Vip 7, Alfonso Signorini vuole Ida Platano? Interviene Maria De Filippi (Di venerdì 24 giugno 2022) La prossima stagione televisiva si aprirà col Grande Fratello Vip, arrivato alla sua settima edizione. Alfonso Signorini è alle prese con il cast e avrebbe puntato su Ida Platano. La bella dama di Uomini e Donne sarebbe il vippone perfetto per creare dinamiche all’interno del reality, in quanto continua a far parlare per la sua storia mai finita con Riccardo Guarnieri. Tuttavia, Maria De Filippi avrebbe fatto sentire la sua voce in merito alla possibile presenza al GF della dama di punta del trono over. Grande Fratello Vip 7: Ida Platano verso la casa di Cinecittà? Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip è più incerto che mai. Sono tanti i “no” ricevuti da Alfonso Signorini in questo periodo, il quale sembrerebbe proprio brancolare nel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 giugno 2022) La prossima stagione televisiva si aprirà col Grande Fratello Vip, arrivato alla sua settima edizione.è alle prese con il cast e avrebbe puntato su Ida. La bella dama di Uomini e Donne sarebbe il vippone perfetto per creare dinamiche all’interno del reality, in quanto continua a far parlare per la sua storia mai finita con Riccardo Guarnieri. Tuttavia,Deavrebbe fatto sentire la sua voce in merito alla possibile presenza al GF della dama di punta del trono over. Grande Fratello Vip 7: Idaverso la casa di Cinecittà? Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip è più incerto che mai. Sono tanti i “no” ricevuti dain questo periodo, il quale sembrerebbe proprio brancolare nel ...

