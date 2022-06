G7 | i grandi sono chiamati a individuare soluzioni straordinarie per arginare la fame

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 giugno 2022) di Francesco Petrelli* I leader di governo, che si riuniranno da questa domenica a Monaco di Baviera per il G7,e mettere subito in praticaperlache dilaga in aree sempre vaste del pianeta. Lo scenario che si prospetta nei prossimi mesi è infatti drammatico. Molti Paesi in via di sviluppo, che stavano dando i primi segnali di ripresa, vedono vanificato ogni loro tentativo di uscita dai tremendi effetti sanitari, sociali ed economici prodotti dalla pandemia. Diversi si trovano infatti attualmente sull’orlo della bancarotta a causa del rapido aumento dei prezzi di cibo e energia. In altre parole non hanno mezzi per resistere e reagire. Centinaia di milioni di persone non hanno di che sfamarsi, milioni ...