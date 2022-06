Due attori de Il Paradiso delle Signore sono diventati genitori: l’annuncio (Di venerdì 24 giugno 2022) Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso sono diventati genitori del piccolo Edoardo. A meno di 10 giorni dall’arrivo del loro primogenito, la coppia ha condiviso la gioia con i fan su Instagram. l’annuncio della coppia Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso interpretano Roberta Pellegrino e Antonio Amato a Il Paradiso delle Signore. Lo scorso 16 giugno, è nato Edoardo. Su Instagram, l’attrice ha voluto condividere la sua gioia con i fan. La diretta interessata ha precisato che sia lei che il suo compagno non sono propensi a postare la loro quotidianità sui social. Tuttavia, questa volta non potevano farne a meno: “Ebbene sì, è nato. È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo”. Dopo aver ringraziato tutti ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 giugno 2022) Federica De Benedittis e Giulio Maria Corsodel piccolo Edoardo. A meno di 10 giorni dall’arrivo del loro primogenito, la coppia ha condiviso la gioia con i fan su Instagram.della coppia Federica De Benedittis e Giulio Maria Corso interpretano Roberta Pellegrino e Antonio Amato a Il. Lo scorso 16 giugno, è nato Edoardo. Su Instagram, l’attrice ha voluto condividere la sua gioia con i fan. La diretta interessata ha precisato che sia lei che il suo compagno nonpropensi a postare la loro quotidianità sui social. Tuttavia, questa volta non potevano farne a meno: “Ebbene sì, è nato. È impossibile descrivere con una foto il turbinio di emozioni che stiamo vivendo”. Dopo aver ringraziato tutti ...

