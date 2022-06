“Come Hitler”. La bomba di Lavrov contro Nato e Ue: coalizione per combatterci (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Unione europea sta formando una coalizione con la Nato per combattere la Russia, proprio Come fece Adolf Hitler contro l'Unione Sovietica. La durissima accusa è del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov. «Quando iniziò la Seconda guerra mondiale - ha proseguito Lavrov -, Hitler radunò sotto la sua bandiera una parte significativa, se non la maggior parte, dei Paesi europei per la guerra contro l'Unione Sovietica. E ora c'è una situazione simile contro la Federazione Russa, stanno assemblando la stessa coalizione per combattere. Esamineremo tutto questo con molta attenzione». ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) L'Unione europea sta formando unacon laper combattere la Russia, propriofece Adolfl'Unione Sovietica. La durissima accusa è del ministro degli Esteri russo, Sergei, in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dell'Azerbaigian, Jeyhun Bayramov. «Quando iniziò la Seconda guerra mondiale - ha proseguito-,radunò sotto la sua bandiera una parte significativa, se non la maggior parte, dei Paesi europei per la guerral'Unione Sovietica. E ora c'è una situazione similela Federazione Russa, stanno assemblando la stessaper combattere. Esamineremo tutto questo con molta attenzione». ...

