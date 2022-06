Carnesecchi Lazio, può essere la svolta: l’agente a colloquio con l’Atalanta (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato Lazio: potrebbe essere la giornata della svolta per Carnesecchi, l’agente del portiere è a Bergamo per mediare con l’Atalanta Quella odierna potrebbe essere una giornata importante per Marco Carnesecchi e il suo trasferimento alla Lazio. Lo slancio di ottimismo registrato dopo il rilancio di Lotito per il portiere (12 milioni più 3 di bonus) è stato frenato bruscamente dall’Atalanta. Percassi non ha dato il via libera, chiede 18 milioni (15 più 3). l’Atalanta non ha mai concesso il via libera non solo perché non ha accettato l’offerta economica, ma soprattutto perché è sempre stata intenzionata a concedere solo un prestito. Lotito spinge per acquistare Carnesecchi a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Calciomercato: potrebbela giornata dellaperdel portiere è a Bergamo per mediare conQuella odierna potrebbeuna giornata importante per Marcoe il suo trasferimento alla. Lo slancio di ottimismo registrato dopo il rilancio di Lotito per il portiere (12 milioni più 3 di bonus) è stato frenato bruscamente dal. Percassi non ha dato il via libera, chiede 18 milioni (15 più 3).non ha mai concesso il via libera non solo perché non ha accettato l’offerta economica, ma soprattutto perché è sempre stata intenzionata a concedere solo un prestito. Lotito spinge per acquistarea ...

