Calcio: Psg, Neymar dribbla rumours 'Ciao fake news' (Di venerdì 24 giugno 2022) Dato in uscita, il brasiliano è stato accostato anche al Chelsea ROMA - "Ciao fake news, qui per voi tanto sole, tanta pace e amore". Neymar rompe il silenzio con un video su Instagram per smentire le ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022) Dato in uscita, il brasiliano è stato accostato anche al Chelsea ROMA - ", qui per voi tanto sole, tanta pace e amore".rompe il silenzio con un video su Instagram per smentire le ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - sportmediaset : Donnarumma: 'Anno bello e difficile. Non facile vincere la Ligue 1' #Donnarumma #Psg - KaliSG__ : RT @Gazzetta_it: Inter, #Skriniar dice sì al Psg: ora il rilancio. E parla già con Hakimi - ETGazzetta : Diritti tv, Al Khelaifi del #Psg prosciolto anche in secondo grado -