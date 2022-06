Belluno, un bambino di 9 anni scompare durante un’escursione con il papà. Ricerche in corso nella notte (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono ore di apprensione e ansia in provincia di Belluno, dopo la scomparsa di un bambino di 9 anni che, durante un’escursione con il padre sul Col Indes, nei pressi di Sant’Anna di Tambre, è sfuggito alla vista del papà, che ne ha perso le tracce. Secondo le prime testimonianze raccolte, il papà del bambino si sarebbe fermato a leggere una mappa informativa ai margini di un percorso boschivo. Ma una volta giratosi, il bambino era scomparso. L’uomo, dopo aver cercato il figlio nella zona, ha lanciato l’allarme chiedendo aiuto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le unità cinofile, mentre per condurre le Ricerche dall’alto sono in azione un elicottero e due droni. Le ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 giugno 2022) Sono ore di apprensione e ansia in provincia di, dopo la scomparsa di undi 9che,con il padre sul Col Indes, nei pressi di Sant’Anna di Tambre, è sfuggito alla vista del, che ne ha perso le tracce. Secondo le prime testimonianze raccolte, ildelsi sarebbe fermato a leggere una mappa informativa ai margini di un perboschivo. Ma una volta giratosi, ilera scomparso. L’uomo, dopo aver cercato il figliozona, ha lanciato l’allarme chiedendo aiuto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le unità cinofile, mentre per condurre ledall’alto sono in azione un elicottero e due droni. Le ...

