Anche i taxi contro Draghi: il ddl Concorrenza scatena la rabbia, auto bianche ferme e città in tilt (Di venerdì 24 giugno 2022) La protesta dei taxi contro il disegno di legge Concorrenza continua nelle principali città italiane, con Roma, Napoli e Milano in testa. I maggiori disagi sono stati vissuti a Napoli, dove nel corso della giornata di ieri è diventato sempre più complicato trovare un taxi disponibile con il passare delle ore. Tanto che il Comune partenopeo è stato costretto a raddoppiare le corse degli autobus che collegano l'aeroporto internazionale di Capodichino alla stazione centrale di Piazza Garibaldi e al Porto di Napoli, che è il luogo più trafficato della città nel periodo estivo. E a soffrire il mancato servizio infatti sono stati migliaia di turisti che hanno formato lunghe code fuori l'aeroporto per poi dover cambiare i biglietti di collegamento con le isole del Tirreno.

