Al via i Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e Subbuteo (Di venerdì 24 giugno 2022) Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022, nella meravigliosa cornice di Subbuteoland, a Reggio Emilia, si disputeranno i Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e di Subbuteo Tradizionale. In palio i trofei per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12, Cadetti e Subbuteo. I Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e Subbuteo All’evento partecipano i campioni regionali delle discipline, nelle varie categorie, ed i più forti giocatori del ranking della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT). Nei giorni scorsi sono stati resi noti anche i gironi ufficiali, ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 giugno 2022) Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022, nella meravigliosa cornice diland, a Reggio Emilia, si disputeranno ididae diTradizionale. In palio i trofei per le categorie Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12, Cadetti e. IdidaAll’evento partecipano i campioni regionali delle discipline, nelle varie categorie, ed i più forti giocatori del ranking della Federazione Italiana Sportivada(FISCT). Nei giorni scorsi sono stati resi noti anche i gironi ufficiali, ...

Pubblicità

FedPugilistica : ???? ???? Campionati #U22 M/F ?? OGGI IL VIA H 14.30 ?? Chianciano Terme (SI) ?? 24-28 Giugno 2022 ?? Pala MontPaschi ??… - AGR_web : Al via i campionati italiani Triathlon olimpico assoluto a Bilancino Dopo otto anni di attesa ritorna un Titolo pre… - Sevenpress : Campionati Nazionali in Italia, Romania e Ungheria per la Giotti Victoria-Savini Due - Sevenpress : A Reggio Emilia Campionati Italiani Individuali di Calcio da Tavolo e Subbuteo - ValBrembanaWeb : Corsa in montagna: Baldaccini in Spagna per i Campionati europei -