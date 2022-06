Uomini e Donne, Claudia Dionigi svela come ha detto a Lorenzo Riccardi di essere incinta (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del lieto evento che Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno comunicato al mondo del web. I due ex volti di Uomini e Donne diventeranno presto genitori di un maschietto o una femminuccia: lo scopriranno a luglio. Ad annunciarlo sono stati loro, attraverso un post molto emozionante condiviso su Instagram: Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a. Dopo la ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del lieto evento chehanno comunicato al mondo del web. I due ex volti didiventeranno presto genitori di un maschietto o una femminuccia: lo scopriranno a luglio. Ad annunciarlo sono stati loro, attraverso un post molto emozionante condiviso su Instagram: Era un giornoun altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a. Dopo la ...

