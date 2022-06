Un laboratorio edile per i detenuti nel carcere di Poggioreale: intesa tra ministero della Giustizia e Cfs (Di giovedì 23 giugno 2022) Costruire in sicurezza, educare alla legalità e formare nuove professionalità. Sono questi, si legge in una nota, “gli obiettivi del laboratorio edile che nascerà nel carcere di Poggioreale grazie a un accordo sottoscritto tra il ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – direzione Casa Circondariale Giuseppe Salvia Poggioreale – e il Cfs, ente paritetico dell’edilizia napoletana che sintetizza volontà e obiettivi dell’Ance Napoli e dei sindacati edili Feneal Uil, Fillea Cgil e Filca Cisl”.Il laboratorio edile per i detenuti “si declinerà attraverso un percorso formativo di 160 ore con un fitto programma settimanale, che prevede 40 ore in aula e 120 ore di pratica in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Costruire in sicurezza, educare alla legalità e formare nuove professionalità. Sono questi, si legge in una nota, “gli obiettivi delche nascerà neldigrazie a un accordo sottoscritto tra il, dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – direzione Casa Circondariale Giuseppe Salvia– e il Cfs, ente paritetico dell’edilizia napoletana che sintetizza volontà e obiettivi dell’Ance Napoli e dei sindacati edili Feneal Uil, Fillea Cgil e Filca Cisl”.Ilper i“si declinerà attraverso un percorso formativo di 160 ore con un fitto programma settimanale, che prevede 40 ore in aula e 120 ore di pratica in ...

