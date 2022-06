Ultime Notizie – Coraggio Italia implode, effetto Di Maio su partito Brugnaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo strappo di Luigi Di Maio ha accelerato la ‘scomposizione’ di ‘Coraggio Italia’, la formazione centrista nata giusto un anno fa, ora sempre più a rischio implosione. In tanti si chiedono, infatti, che fine farà visto che di fatto i suoi gruppi parlamentari non esistono più. A Montecitorio, dopo la fuoriuscita di Simona Vietina (‘in parcheggio’ al Misto) e di Antonio Lombardo (approdato con i ‘dimaiani’), i deputati del partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti sono rimasti in 18, quindi sotto quota 20 richiesta dal regolamento per costituire un gruppo autonomo. Stessa sorte a palazzo Madama, dove a causa dell’addio di Andrea Causin e Marinella Pacifico, ‘Italia al Centro’, il soggetto politico frutto della fusione di ‘Cambiamo’ e ‘Idea’ benedetto da ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Lo strappo di Luigi Diha accelerato la ‘scomposizione’ di ‘’, la formazione centrista nata giusto un anno fa, ora sempre più a rischio implosione. In tanti si chiedono, infatti, che fine farà visto che di fatto i suoi gruppi parlamentari non esistono più. A Montecitorio, dopo la fuoriuscita di Simona Vietina (‘in parcheggio’ al Misto) e di Antonio Lombardo (approdato con i ‘dimaiani’), i deputati delfondato da Luigie Giovanni Toti sono rimasti in 18, quindi sotto quota 20 richiesta dal regolamento per costituire un gruppo autonomo. Stessa sorte a palazzo Madama, dove a causa dell’addio di Andrea Causin e Marinella Pacifico, ‘al Centro’, il soggetto politico frutto della fusione di ‘Cambiamo’ e ‘Idea’ benedetto da ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina, ultime notizie. #Gas, #Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza' @sole24ore - RobinHeed : RT @APIdal1946: Sempre aggiornati con A.P.I.! E' on line A.P.I. News, il notiziario settimanale dove leggere le ultime #notizie per le #PMI… - APIdal1946 : Sempre aggiornati con A.P.I.! E' on line A.P.I. News, il notiziario settimanale dove leggere le ultime #notizie per… - Adriano07883742 : ??ultime notizie: L'Austria abolisce completamente la vaccinazione obbligatoria!!! -