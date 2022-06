Twitter | con la nuova funzione Notes addio al limite di caratteri

Pubblicità

...Strange nel Multiverso della Follia è disponibile da ieri su Disney+ ed è topic trending su. 10 cose che potreste non aver notato In una recente intervistaThe New Indian Express, a ...Tralasciando Isaac Azimovle tre leggi della robotica, forse chi più si avvicina a Liam è Roy ... Condividi su: Facebook WhatsappEmailLa società, indipendentemente da cosa succederà con Elon Musk, sta lavorando allo sviluppo di testi lunghi. "Notes" darebbe la possibilità agli utenti di pubblicare contenuti elaborati direttamente su ...Nel mentre sembra a un punto decisivo la vicenda del passaggio di consegne a Elon Musk, Twitter, reduce da un accordo don Shopify in ottica social commerce, ha annunciato il via al test delle Notes, p ...