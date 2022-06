Sì alla candidatura Ue per Ucraina e Moldavia (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via liberaconcessione adi Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde ...

