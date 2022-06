Sandra Bullock non ce la fa più. Ha deciso di prendersi una pausa dal cinema: “Sono stanca ed esaurita” (Di giovedì 23 giugno 2022) Sempre bella, ma stanca ed esaurita. Un mondo troppo frenetico che non lascia respirare, soprattutto quando si vuole fare la mamma. E’ questa la storia di Sandra Bullock, attrice di The Lost City che vuole dedicarsi alla famiglia, in particolare ai suoi due figli. L’attrice Sandra Bullock ha deciso di prendersi una pausa dal cinema“Sono tanto esaurita e tanto stanca”: lo sfinimento dell’attrice “Sono tanto esaurita, tanto stanca e non Sono più in grado di prendere decisioni sagge.” Ha parlato così la 57enne, premio Oscar come miglior attrice per The Blind Side e prossima alla recitazione nel thriller ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 giugno 2022) Sempre bella, maed. Un mondo troppo frenetico che non lascia respirare, soprattutto quando si vuole fare la mamma. E’ questa la storia di, attrice di The Lost City che vuole dedicarsi alla famiglia, in particolare ai suoi due figli. L’attricehadiunadaltantoe tanto”: lo sfinimento dell’attrice “tanto, tantoe nonpiù in grado di prendere decisioni sagge.” Ha parlato così la 57enne, premio Oscar come miglior attrice per The Blind Side e prossima alla recitazione nel thriller ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sandra Bullock è estenuata dal lavoro e per questo ha deciso di prendersi una pausa dalle scene. Lo ha rivelato la… - Luce_news : Sandra Bullock non ce la fa più. Ha deciso di prendersi una pausa dal cinema: “Sono stanca ed esaurita” - sfiorata82 : RT @movieplayer_it: Sandra Bullock si prende una lunga pausa dal lavoro: 'Sono stanca ed esaurita' - AriaJiuliet : RT @ColombiaIsLost: Io come Sandra Bullock - wutilltheend1 : RT @ColombiaIsLost: Io come Sandra Bullock -