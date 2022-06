Questionario shock su disabili | Comune di Nettuno | stop distribuzione

Pubblicità

repubblica : 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] - TuttoSuRoma : RT @repubblica: 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] https://t… - capitanharlock2 : No, siete voi che vi dovete vergognare. Ma tanto #nettuno #disabilità 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabi… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?', il questionario-shock del Comune di Nettuno [di Clemente Pistilli] https://t… - AnnaTvitariello : #fascismo pontino che non sparisce mai. #discriminazioni e vergogna 'Quanto ti vergogni dei tuoi figli disabili?',… -

Une imbarazzante da compilare per poter ricevere i fondi destinati al sostegno delle famiglie che hanno a carico una persona con una grave disabilità. "Da zero a quattro quanto ti ...Lo fa sapere, in una nota, la stessa amministrazione in riferimento aldestinato alle famiglie con disabili in cui, tra l'altro, si chiedeva: 'Da zero a quattro quanto ti vergogni del ..."Il Comune di Nettuno ha immediatamente sospeso la somministrazione del questionario per un approfondimento con il competente Dipartimento della Regione Lazio". , si aggiungono le spese del trasporto ..."Il Comune di Nettuno ha immediatamente sospeso la somministrazione del questionario per un approfondimento con il competente Dipartimento della Regione Lazio". Lo fa sapere, in una nota, la stessa ...