Peste suina a Roma, gli ambientalisti: ‘No all’abbattimento indiscriminato dei cinghiali’ (Di giovedì 23 giugno 2022) All’indomani del discusso ritrovamento nel quartiere Monte Mario di una carcassa di cinghiale, che identificheremo come Basilio in relazione al luogo di rinvenimento (anche in vista di eventuali altre segnalazioni) si è riunita questa mattina alle 12 come previsto, in Via della Pisana, la Commissione VIII del Consiglio Regionale, alla presenza del Presidente Valerio Novell. Disertata inspiegabilmente dalle grandi organizzazioni ambientaliste WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Greenpeace la riunione si è svolta comunque secondo l’odg programmato. E come sempre non sono mancate le polemiche. Le polemiche e la Peste suina “Il fatto grave – secondo Valentina Coppola presidente nazionale di Earth – è che non si siano presentate le Direzioni della Commissione Ambiente, Agricoltura e Sanità che erano presenti invece all’audizione degli allevatori ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 giugno 2022) All’indomani del discusso ritrovamento nel quartiere Monte Mario di una carcassa di cinghiale, che identificheremo come Basilio in relazione al luogo di rinvenimento (anche in vista di eventuali altre segnalazioni) si è riunita questa mattina alle 12 come previsto, in Via della Pisana, la Commissione VIII del Consiglio Regionale, alla presenza del Presidente Valerio Novell. Disertata inspiegabilmente dalle grandi organizzazioni ambientaliste WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra, Greenpeace la riunione si è svolta comunque secondo l’odg programmato. E come sempre non sono mancate le polemiche. Le polemiche e la“Il fatto grave – secondo Valentina Coppola presidente nazionale di Earth – è che non si siano presentate le Direzioni della Commissione Ambiente, Agricoltura e Sanità che erano presenti invece all’audizione degli allevatori ad ...

Pubblicità

CorriereCitta : Peste suina a Roma, gli ambientalisti: ‘No all’abbattimento indiscriminato dei cinghiali’ - EnzoLauria10 : @N_i_c_o_la @Anto_Ella77 Peste suina Micca pazza Aviaria e vaiolo delle scimmie.. - Mar_Cacciatore : ???? PESTE SUINA: DALL’AUDIZIONE LA PROPOSTA DI UN TAVOLO TECNICO CON ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE Oggi in Commissi… - Teleradiopace : Peste suina, primo ritrovamento a Casella - owl1957 : @MustErminea cavalette arrivate intanto in Sardegna,peste suina c'è già ci si sta attrezzando per l'asteroide -