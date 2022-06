Milan, rossoneri in concorrenza con il Newcastle per Sven Botman (Di giovedì 23 giugno 2022) Il futuro del difensore Sven Botman è ancora incerto, con l’olandese che preferirebbe approdare al Milan. I rossoneri però, come riporta anche RTLSport, dovranno vedersela con la ricca proposta del Newcastle di 40 milioni e 5 di bous. La società francese, inoltre, starebbe spingendo il calciatore ad accettare la proposta inglese, in virtù dell’offerta economica migliore rispetto a quella del Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Il futuro del difensoreè ancora incerto, con l’olandese che preferirebbe approdare al. Iperò, come riporta anche RTLSport, dovranno vedersela con la ricca proposta deldi 40 milioni e 5 di bous. La società francese, inoltre, starebbe spingendo il calciatore ad accettare la proposta inglese, in virtù dell’offerta economica migliore rispetto a quella del. SportFace.

Pubblicità

acmilan : ?? AC Milan Workshop 2022 ??? Three Rossoneri-filled days in Cervia: the recap A Cervia tre giorni dentro il mondo… - acmilanyouth : Campionato U16 | Semifinale di ritorno ? Milan-Vicenza 3-0 (andata 1-0) ? 2' Martinazzi ? 19'st Mancioppi ? 30'st V… - marcoconterio : ?? ???? ??? Offerta da 2 milioni dell'Istanbul Basaksehir #IBFK per il 60% di Leo Duarte del #Milan. I rossoneri verso… - manu_99a : RT @sportface2016: #Milan, rossoneri in concorrenza con il #Newcastle per Sven Botman - sportface2016 : #Milan, rossoneri in concorrenza con il #Newcastle per Sven Botman -