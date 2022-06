Milan, nell’incontro con la Roma definito il riscatto di Florenzi (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore, il Milan sta definendo i termini dell’accordo per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Anche oggi i colloqui tra le due parti sono proseguiti, e secondo quanto riporta Sky Sport, questi hanno portato alla definizione dell’accordo per la cifra di 2.7 milioni di euro, quindi più basso rispetto ai 4.5 che erano stati stabiliti un anno fa. Il terzino destro, nella stagione passata in rossonero, è riuscito a dare il suo contributo allo Scudetto nonostante gli infortuni, riuscendo a segnare anche due gol in trenta presenze. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore, ilsta definendo i termini dell’accordo per ildi Alessandrodalla. Anche oggi i colloqui tra le due parti sono proseguiti, e secondo quanto riporta Sky Sport, questi hanno portato alla definizione dell’accordo per la cifra di 2.7 milioni di euro, quindi più basso rispetto ai 4.5 che erano stati stabiliti un anno fa. Il terzino destro, nella stagione passata in rossonero, è riuscito a dare il suo contributo allo Scudetto nonostante gli infortuni, riuscendo a segnare anche due gol in trenta presenze. SportFace.

