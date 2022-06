Manchester City: Gabriel Jesus e Sterling liberano il posto per Joao Felix (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Manchester City sulle tracce di Joao Felix, ma per arrivare al portoghese devono prima vendere Gabriel Jesus e Sterling Dopo Haaland il Manchester City potrebbe portare a segno un secondo importante colpo in attacco. Secondo quanto riportato CNN Portugal, i citizens starebbero sondando Joao Felix. L’arrivo del portoghese è però legato alle uscite di Gabriel Jesus e Raheem Sterling, per motivi di budget e soprattuto di fair play finanziario. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilsulle tracce di, ma per arrivare al portoghese devono prima vendereDopo Haaland ilpotrebbe portare a segno un secondo importante colpo in attacco. Secondo quanto riportato CNN Portugal, i citizens starebbero sondando. L’arrivo del portoghese è però legato alle uscite die Raheem, per motivi di budget e soprattuto di fair play finanziario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

