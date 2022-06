Loredana Bertè, chi erano i due mariti Berger e Borg: “Lasciai uno per l’altro” (Di giovedì 23 giugno 2022) Loredana Bertè ha avuto una carriera molto piena, ma anche la sua vita privata non l’ha mai fatta annoiare. Negli anni Settanta ha trovato l’amore con il tennista Adriano Panatta, poi con Red Canzian e infine con Mario Lavezzi. Dopo questi anni turbolenti, ha ritrovato serenità con Roberto Berger, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, che decide di sposare nel 1983. Dopo 4 anni di amore intenso, i due si lasceranno. Nel1989 ha sposato il famoso tennista Bjorn Borg, e sarà una relazione tormentata: “Il rapporto tra me e Björn era ormai entrato in una spirale stranissima, fatta di giochi audaci. (…) Finché quella notte, per dimostrargli il mio amore, ho ingoiato un tubetto degli stessi tranquillanti che aveva preso lui. Poi, quando mi sono accorta che mi stavo addormentando, ho chiamato un amico suo: “Dì ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)ha avuto una carriera molto piena, ma anche la sua vita privata non l’ha mai fatta annoiare. Negli anni Settanta ha trovato l’amore con il tennista Adriano Panatta, poi con Red Canzian e infine con Mario Lavezzi. Dopo questi anni turbolenti, ha ritrovato serenità con Roberto, erede dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, che decide di sposare nel 1983. Dopo 4 anni di amore intenso, i due si lasceranno. Nel1989 ha sposato il famoso tennista Bjorn, e sarà una relazione tormentata: “Il rapporto tra me e Björn era ormai entrato in una spirale stranissima, fatta di giochi audaci. (…) Finché quella notte, per dimostrargli il mio amore, ho ingoiato un tubetto degli stessi tranquillanti che aveva preso lui. Poi, quando mi sono accorta che mi stavo addormentando, ho chiamato un amico suo: “Dì ...

