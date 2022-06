L’Infinito (Di giovedì 23 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 23 Giugno 2022 Udine “ … è una malattia ma è anche qualcosa di meraviglioso. Pensare e andare verso è il superamento del limite, uscire da se stessi e salire verso il cielo, superare il mondo di Dio, andare oltre ogni limite religioso e fantastico, e perdersi nell’aria. Come nell’amare una donna o perdersi negli occhi suoi … Come non amare in una Donna? “ Vincenzo Calafiore In un angolo della scrivania la mia Olivetti: la Lettera 32, meravigliosa, su cui ho scritto per anni, e ancora adesso nonostante l’avvento del computer. Chissà quante parole ci avrò scritto, tre milioni, cinque? E comunque è sempre lì in tutta la sua silenziosa bellezza, la mia compagna fedele nelle mie notti bianche, con quel suo ticchettio delle lettere battenti sul rullo. E’ la consapevolezza della “ parola “ poiché scrivendo con questa macchina, si ha il tempo di meditare, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 23 Giugno 2022 Udine “ … è una malattia ma è anche qualcosa di meraviglioso. Pensare e andare verso è il superamento del limite, uscire da se stessi e salire verso il cielo, superare il mondo di Dio, andare oltre ogni limite religioso e fantastico, e perdersi nell’aria. Come nell’amare una donna o perdersi negli occhi suoi … Come non amare in una Donna? “ Vincenzo Calafiore In un angolo della scrivania la mia Olivetti: la Lettera 32, meravigliosa, su cui ho scritto per anni, e ancora adesso nonostante l’avvento del computer. Chissà quante parole ci avrò scritto, tre milioni, cinque? E comunque è sempre lì in tutta la sua silenziosa bellezza, la mia compagna fedele nelle mie notti bianche, con quel suo ticchettio delle lettere battenti sul rullo. E’ la consapevolezza della “ parola “ poiché scrivendo con questa macchina, si ha il tempo di meditare, ...

