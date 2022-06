Lavoro | Conte | ' salario minimo battaglia civiltà | stop paghe da fame'

(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Ilè unadiper il Paese, non potremo mollare e cedere finché non si chiuderà il capitolo dida. Su questo c'è poco da discutere ma solo un obiettivo da raggiungere". Così il leader del M5S Giuseppe, intervenendo in collegamento al Festival dela Bologna.

Pubblicità

SBuffagni : Dal Tribunale di Napoli è arrivata la notizia che tutto il #M5S aspettava. La storia del ricorso è ormai alle spall… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Conte “Vogliamo essere primi nel tendere la mano a chi in difficoltà” - - giuriagiuria : @VittorioDeMena @GiuseppeConteIT Se eravamo ancora vivi dopo i primi mesi di Pandemia lo dobbiamo solo all'OTTIMO lavoro di Conte!! - grandinettirose : @Ste_Mazzu Il potere è I partiti è questo che volevano bruciare Conte....avevano paura dell'onestà ....di quest'u… - Paola18439710 : Mi perdoni Conte.... Avete votato con draghi le più grandi nefandezze per distruggere il lavoro degli italiani porn… -

Toscana Media News

E non comprendo quali siano i valori comuni e ancor di più i progetti cone Di Maio'. Da ... I rapporti con Di Maio sono cementati dalcomune alla Farnesina, ma nessun dialogo è stato ...Ieri la stessa Galletti, sulla sua pagina Facebook, aveva scritto: 'Il Movimento 5 Stelle Toscana prosegue il suoa fianco del presidente Giuseppee di tutta la comunità politica da lui ... Proseguiamo il lavoro a fianco del Presidente Conte Su questo c’è poco da discutere ma solo un obiettivo da raggiungere”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna.Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al Festival del Lavoro a Bologna. Per l’ex premier, bisogna poi preservare una misura “approvata col Conte due”, ovvero ...