Pubblicità

enpaonlus : Una vergogna da cancellare! Torture prima delle uccisioni nella indifferenza colpevole delle istituzioni ?… - soteros1 : RT @mar40248589: LA STRAGE DA VACCINI COVID CONTINUA… 45.316 MORTI E 4.416.778 DANNEGIATI NEL DATABASE EUROPEO DELLE REAZIONI AVVERSE http… - Tradecon1 : RT @mar40248589: LA STRAGE DA VACCINI COVID CONTINUA… 45.316 MORTI E 4.416.778 DANNEGIATI NEL DATABASE EUROPEO DELLE REAZIONI AVVERSE http… - mariamworldart : RT @mar40248589: LA STRAGE DA VACCINI COVID CONTINUA… 45.316 MORTI E 4.416.778 DANNEGIATI NEL DATABASE EUROPEO DELLE REAZIONI AVVERSE http… - MisterRockin : RT @mar40248589: LA STRAGE DA VACCINI COVID CONTINUA… 45.316 MORTI E 4.416.778 DANNEGIATI NEL DATABASE EUROPEO DELLE REAZIONI AVVERSE http… -

la Repubblica

... viene posseduto dallo spirito di Greg Nole, cantante dei Dream Widow (responsabile della... è che non si dimentica mai di essere un film, e non si mette mai del tutto al serviziosue ...Sono tre anni che l'autovelox è montato su questo PassoDolomiti, e ogni anno è unadi multe, le sanzioni in questo Comune sono tutte relative a infrazioni per superamento del limite di ... La strage delle donne: 50 vittime di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno Dall’inizio dell’invasione in Ucraina, esattamente quattro mesi fa, 338 minorenni sono stati uccisi e 610 feriti. Lo sottolineano i dati della procura minorile di Kiev, dove si spiega che purtroppo ta ...Si parlerà di bilanci e non solo all’assembela della Croce Verde convocata domani alle 17 alla sede di via Capriglia. Oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2021, del preventivo 2022 e del bil ...