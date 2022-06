La Casa di Carta Corea, di chi è la maschera? (Di giovedì 23 giugno 2022) Se siete appassionati de La Casa di Carta, sicuramente avete atteso con curiosità il suo remake sudCoreano, che Netflix -distributore della serie originale- ha ordinato e deciso di pubblicare a pochi mesi di distanza dalla conclusione della versione spagnola. La Casa di Carta Corea, disponibile da venerdì 24 giugno 2022 con la Parte 1 (e quindi i primi sei episodi, gli altri sei usciranno prossimamente), ha molto in comune con la serie da cui deriva, ma mostra anche delle differenze. Tra queste, la presenza di una maschera utilizzata dalla banda di rapinatori che non è la stessa usata dai personaggi spagnoli. Se nella versione originale, infatti, i protagonisti indossavano la maschera di Salvador Dalì (a citazione del film “V per vendetta”), ne La ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 23 giugno 2022) Se siete appassionati de Ladi, sicuramente avete atteso con curiosità il suo remake sudno, che Netflix -distributore della serie originale- ha ordinato e deciso di pubblicare a pochi mesi di distanza dalla conclusione della versione spagnola. Ladi, disponibile da venerdì 24 giugno 2022 con la Parte 1 (e quindi i primi sei episodi, gli altri sei usciranno prossimamente), ha molto in comune con la serie da cui deriva, ma mostra anche delle differenze. Tra queste, la presenza di unautilizzata dalla banda di rapinatori che non è la stessa usata dai personaggi spagnoli. Se nella versione originale, infatti, i protagonisti indossavano ladi Salvador Dalì (a citazione del film “V per vendetta”), ne La ...

Pubblicità

trasposta : mi sono ricordata che all’esame di terza media dimenticai la calcolatrice per la prova di matematica e corsi a casa… - kallac_carta : RT @mgra2016: La tua casa... #doveSono le persone che ami, gli oggetti che raccontano una vita, Il luogo che sempre ti aspetta. Buongiorn… - rosalcolico : Mentre canto i Queen con la mia amica per pulire casa insieme, suggeritemi Pokémon da mettere nella cover che doman… - kallac_carta : RT @Anto70007062: 'Si dia una sbirciata al cielo e una alla terra e si dica grazie, e se non è chieder troppo, provare oggi a farlo anco… - kallac_carta : RT @srmcarla: #roccia Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruita la sua casa sul… -