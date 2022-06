Incontri di Valore all’Habita 79 di Pompei: la seconda edizione si chiude con Bartoletti e i figli di Andreotti (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto ieri, presso Hotel Habita79 in Pompei, l’attesissimo dodicesimo evento della kermesse “Gli Incontri di Valore” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospiti della serata, Serena e Stefano Andreotti, figli di Giulio Andreotti, curatori del libro “I diari degli anni di Piombo”, edito Solferino. Un libro di grandissimo interesse storico che raccoglie le memorie e gli appunti di Giulio Andreotti nel periodo tra il 1969 e il 1979, il decennio delle stragi nere di piazza Fontana, di Brescia e dell’Italicus, fino alla morte di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta. Fu anche il periodo delle grandi riforme con l’istituzione delle Regioni, lo Statuto dei lavoratori, l’introduzione del divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la regolamentazione dell’aborto, la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 giugno 2022) Si è svolto ieri, presso Hotel Habita79 in, l’attesissimo dodicesimo evento della kermesse “Glidi” diretta dal manager Nicola Ruocco. Ospiti della serata, Serena e Stefanodi Giulio, curatori del libro “I diari degli anni di Piombo”, edito Solferino. Un libro di grandissimo interesse storico che raccoglie le memorie e gli appunti di Giulionel periodo tra il 1969 e il 1979, il decennio delle stragi nere di piazza Fontana, di Brescia e dell’Italicus, fino alla morte di Aldo Moro e degli agenti della sua scorta. Fu anche il periodo delle grandi riforme con l’istituzione delle Regioni, lo Statuto dei lavoratori, l’introduzione del divorzio, il nuovo diritto di famiglia, la regolamentazione dell’aborto, la ...

