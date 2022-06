Il Paradiso delle Signore, ospite d’eccezione sul set: novità per Salvatore ed Irene (Di giovedì 23 giugno 2022) ospite speciale sul set della soap opera de Il Paradiso delle Signore: in arrivo un colpo di scena per i personaggi di Salvatore ed Irene I personaggi di Salvatore Amato e Irene Cipriani (screenshot RaiPlay)I personaggi di Salvatore ed Irene sono presenti sin dalla terza stagione de Il Paradiso delle Signore. I due protagonisti sono amici ma le rispettive trame si sono incrociate in una sola occasione. I due personaggi si sono affrontati quando il giovane Amato ha provato a comprare la casa dove vive Irene. Una mossa considerata subdola dalla giovane Venere in quanto avrebbe avuto come risvolto quella di dover lasciare per sempre l’appartamento e ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022)speciale sul set della soap opera de Il: in arrivo un colpo di scena per i personaggi diedI personaggi diAmato eCipriani (screenshot RaiPlay)I personaggi diedsono presenti sin dalla terza stagione de Il. I due protagonisti sono amici ma le rispettive trame si sono incrociate in una sola occasione. I due personaggi si sono affrontati quando il giovane Amato ha provato a comprare la casa dove vive. Una mossa considerata subdola dalla giovane Venere in quanto avrebbe avuto come risvolto quella di dover lasciare per sempre l’appartamento e ...

Pubblicità

zazoomblog : Can Yaman conquista Il Paradiso delle Signore: pizzicato con un’attrice della fortunata serie TV - #Yaman… - 672Cilia : RT @JamesLucasIT: Il Fontanone di Goriuda, un paradiso incontaminato nel Parco delle Prealpi Giulie, in provincia di Udine, sul versante it… - SpagnaInItalia : Il viaggio alla scoperta delle perle nascoste di #Spagna ci porta alle #IsoleCies?? Sono un vero paradiso per gli a… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore 7 su Rai 1 a settembre 2022 - #Paradiso #delle #Signore #settembre - gino_lio : L'umana commedia dantesca... l'inferno, immondezzaio delle anime... il purgatorio, la bonifica delle anime e il paradiso, nn pervenuto ... -