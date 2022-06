Il Garante | «Utilizzare Google Analytics senza garanzie sulla protezione dei dati è violazione»

(Di giovedì 23 giugno 2022) Occhio ai siti che utilizzanoe che non lo fanno in maniera conforme al Regolamento Uedeipersonali. Ildella Privacy ha ammonito il gruppo Caffeina srl per un utilizzo non conseguente alle norme europeedei. E ha invitato, contestualmente, tutti gli altri gestori di siti web «a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione ae ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia dideipersonali». LEGGI ANCHE > Se ildella Privacy ...

Pubblicità

prevenzione : @informapirata Il Garante dice anche che, allo stato attuale, non esistono adeguate garanzie. Queste garanzie devo… -

L'Autoritàdella Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comunicato che sei operatori TLC indicano ora ... 2,5 Gbps 'teorici' In attesa che tutti i cittadini italiani possanole ...Ilsi riserva comunque di valutare l'adeguatezza delle misure adottate 'nell'ambito dell'... Con questo sostanziale via libera, le Entrate dovrebbero poter riuscire apienamente i ...tuttavia il Garante Nazionale ha provveduto a segnalare questa criticità fin da 2017. Si evince quindi che per 5 anni, nonostante le segnalazioni, il reparto ha continuato a funzionare per 5 anni: per ...Dopo le sentenze degli omologhi di Austria e Francia, anche in Italia l'autorità per la protezione dei dati boccia le pratiche di gestione delle informazioni da parte del colosso di Mountain View ...