sebmes : “Come se stesse colando a picco il Movimento di un altro, Beppe Grillo è sparito dai radar”. [di Sebastiano Messina… - Giovann91214513 : RT @SecolodItalia1: “Grillo è sparito, ci ha abbandonato, non gliene frega più niente”: monta la rabbia tra i 5Stelle - SecolodItalia1 : “Grillo è sparito, ci ha abbandonato, non gliene frega più niente”: monta la rabbia tra i 5Stelle… - willerdino : RT @sebmes: “Come se stesse colando a picco il Movimento di un altro, Beppe Grillo è sparito dai radar”. [di Sebastiano Messina] ?@repubbli… - Rossana44792035 : RT @sebmes: “Come se stesse colando a picco il Movimento di un altro, Beppe Grillo è sparito dai radar”. [di Sebastiano Messina] ?@repubbli… -

Come se stesse colando a picco il Movimento di un altro, Beppe Grillo risulta non pervenuto. È sparito dai radar. Viene a Roma, no non viene, magari la settimana prossima, chissà. È introvabile ma non irraggiungibile, perché quando un cronista dell'Adnkronos lo ... "Grillo è sparito, ci ha abbandonato, non gliene frega più niente": monta la rabbia tra i 5Stelle Il fondatore rinuncia al viaggio a Roma programmato. Conte minimizza: "Beppe è umanamente dispiaciuto, ma sta dalla parte del Movimento"