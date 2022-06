Golf: Li in testa dopo il primo round al BMW International Open, Laporta dicottesimo (Di giovedì 23 giugno 2022) dopo il primo round del BMW International Open di Monaco di Baviera, il cinese Haotong Li guida la classifica con un 62 di punteggio, frutto di due eagle e sei birdie. Alle sue spalle si trovano l’olandese Daan Huizing, con 63, e il tedesco Nicolai Von Dellinghausen, con 64 di punteggio. Al quarto posto ci sono ben sei atleti, tutti a quota 66, tra cui il tedesco Kaymer e il danese Hojgaard. Tra gli azzurri il migliore è Francesco Laporta, diciottesimo con uno score di 68, seguito da Paratore al ventinovesimo posto ed Edoardo Molinari al settantunesimo. Ancora più in basso in classifica si trovano Nino Bertasio e Andrea Pavan, entrambi all’ottantanovesimo posto con 89 punti, e Lorenzo Gagli in 123esima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 giugno 2022)ildel BMWdi Monaco di Baviera, il cinese Haotong Li guida la classifica con un 62 di punteggio, frutto di due eagle e sei birdie. Alle sue spalle si trovano l’olandese Daan Huizing, con 63, e il tedesco Nicolai Von Dellinghausen, con 64 di punteggio. Al quarto posto ci sono ben sei atleti, tutti a quota 66, tra cui il tedesco Kaymer e il danese Hojgaard. Tra gli azzurri il migliore è Francesco, diciottesimo con uno score di 68, seguito da Paratore al ventinovesimo posto ed Edoardo Molinari al settantunesimo. Ancora più in basso in classifica si trovano Nino Bertasio e Andrea Pavan, entrambi all’ottantanovesimo posto con 89 punti, e Lorenzo Gagli in 123esima posizione. SportFace.

