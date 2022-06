Gli aeroporti della Costa Azzurra e di Atene entrano nella rete fondata da AdR (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – Nell’ambito del 32° Congresso Annuale e Assemblea Generale di ACI Europe, in corso di svolgimento presso l’aeroporto di Fiumicino a Roma, Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) e Athens International Airport (AIA) sono appena entrati a far parte del network internazionale “Airports for Innovation”, fondato da aeroporti di Roma e Aena nel 2021 con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative e sostenibili che coprano l’intera esperienza del passeggero nel contesto post-pandemico, ponendo al contempo le basi per un futuro sostenibile. Il MoU è stato firmato da Marco Troncone, CEO di aeroporti di Roma, Javier Marín San Andrés, membro del consiglio di amministrazione e Managing Director – Airports di Aena, Yiannis Paraschis, CEO dell’Aeroporto Internazionale di Atene e Franck Goldnadel, CEO di Aéroports de la Côte ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) Fiumicino – Nell’ambito del 32° Congresso Annuale e Assemblea Generale di ACI Europe, in corso di svolgimento presso l’aeroporto di Fiumicino a Roma, Aéroports de la Côte d’Azur (ACA) e Athens International Airport (AIA) sono appena entrati a far parte del network internazionale “Airports for Innovation”, fondato dadi Roma e Aena nel 2021 con l’obiettivo di esplorare soluzioni innovative e sostenibili che coprano l’intera esperienza del passeggero nel contesto post-pandemico, ponendo al contempo le basi per un futuro sostenibile. Il MoU è stato firmato da Marco Troncone, CEO didi Roma, Javier Marín San Andrés, membro del consiglio di amministrazione e Managing Director – Airports di Aena, Yiannis Paraschis, CEO dell’Aeroporto Internazionale die Franck Goldnadel, CEO di Aéroports de la Côte ...

Pubblicità

ilfaroonline : Gli aeroporti della Costa Azzurra e di Atene entrano nella rete fondata da AdR - MD80it : Airbus e Linde collaboreranno sull’hydrogen infrastructure per gli aeroporti - ZGravita : RT @ZGravita: Comunque gli Alert di #AngelaCelentano sui pos del bancomat sono una grande idea x la diffusione in tutto il mondo. Si dovr… - italiavola : Airbus e Linde collaboreranno sull’infrastruttura dell’idrogeno per gli aeroporti - UiltrasportiT : RT @Uiltrasporti_N: #??????????????: ??????????????????, ???????????????????? ???? ???????????? ???????????????? ???? ?????? ?????????????????? ?????????????????? tre presidi presso gli aeroporti di Milan… -