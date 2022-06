Gerry Scotti spiazza su Carlo Conti: lo avreste mai detto? (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gerry Scotti è stato protagonista di un evento che per lui è stato completamente inaspettato. Nelle sue dichiarazioni si è mostrato incredulo da quanto accaduto: ecco che cosa ha detto e cosa è successo. Nonostante molti programmi tv sono in pausa per le vacanze estive, uno dei conduttori di punta di Mediaset Continua ad essere Leggi su youmovies (Di giovedì 23 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato protagonista di un evento che per lui è stato completamente inaspettato. Nelle sue dichiarazioni si è mostrato incredulo da quanto accaduto: ecco che cosa hae cosa è successo. Nonostante molti programmi tv sono in pausa per le vacanze estive, uno dei conduttori di punta di Mediasetnua ad essere

Pubblicità

GiusCandela : Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai m… - _Alessio_88 : @Usaun_altronome @ilvit02 Cosa avrei detto di male che non merito risposta? Eppure le stesse identiche cose le ha d… - CharlieWhateva3 : RT @Agostino35: Del linguaggio social mi affascina l'enorme gamma di reazioni ed emozioni che possono essere trasmesse attraverso foto di G… - CIELOSTELLAT0 : elisa ti amo grazie x gerry scotti in tl - KavhOctavia : RT @Wendy65872240: In una trasmissione #Fedez e l’ignoranza più assoluta…. Chi caz*o è, #Strehler, raga?». Gerry Scotti scuote la testa e g… -