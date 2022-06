Gazzetta – Koulibaly: “Legame speciale con Napoli. Perderemo dei calciatori, ma vogliamo lo scudetto” (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 18:44:07 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Le parole del difensore a BBC Sport Africa Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa soffermandosi sulla stagione appena conclusa e sul suo futuro. “A Napoli c’è tanto amore, i tifosi mi apprezzano, ed è fantastico quando urlano il tuo nome. I miei figli sono nati e cresciuti lì, ho un Legame speciale coi napoletani. Poi sono anche grandi tifosi del Senegal, ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa. I miei amici e fratelli vengono accolti sempre bene in città”. “Non sono pienamente felice perché siamo stati in corsa per scudetto ma non siamo riusciti a vincerlo. I ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-22 18:44:07 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: Le parole del difensore a BBC Sport Africa Kalidou, difensore del, ha parlato ai microfoni di BBC Sport Africa soffermandosi sulla stagione appena conclusa e sul suo futuro. “Ac’è tanto amore, i tifosi mi apprezzano, ed è fantastico quando urlano il tuo nome. I miei figli sono nati e cresciuti lì, ho uncoi napoletani. Poi sono anche grandi tifosi del Senegal, ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa. I miei amici e fratelli vengono accolti sempre bene in città”. “Non sono pienamente felice perché siamo stati in corsa perma non siamo riusciti a vincerlo. I ...

