Frances McDormand | i successi di un’attrice non convenzionale

(Di giovedì 23 giugno 2022) Tre Oscar e una lunga carriera dicompie oggi 65 anni. Nasce a Chicago il 23 giugno 1957 e viene adottata assieme ad altri due figli da una coppia canadese, crescendo nei sobborghi di Pittsburgh. Si diploma in teatro nel West Virginia, prende il master in belle arti a Yale nel 1982 e da subito si avvicina al cinema con il suo primo esordio, nel film “Blood Simple – Sangue facile“. Questo sarà solo l’inizio di una carriera che proseguirà tra cinema, teatro e televisione. I film cult dell’attricenel film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (Credits: Cinematographe) È una grande professionista in grado di entrare dentro i personaggi che interpreta, li vive per poi raccontarli. ...

Compie oggi 65 anni la grande, attrice capace di vincere ben tre premi Oscar come miglior protagonista (solo Katharine Hepburn ha fatto fino a oggi meglio con quattro). Invece di celebrarne la grandezza ...È, assieme a Ingrid Bergman e, la seconda attrice per numero di premi nella storia degli Oscar, dopo la sola Katharine Hepburn (che vinse quattro statuette), ed è l'unica attrice ad ... Tributo a Frances McDormand: in streaming ci sono cinque "perle nascoste" della sua grande carriera