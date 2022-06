Di Maio: “Insieme per il Futuro non è un partito personale. Daremo stabilità al governo” (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – “Insieme per il Futuro non è un partito personale, ma un percorso di ascolto del territorio italiano, dei nostri sindaci. Un percorso per ascoltare gli amministratori locali, i presidenti delle città metropolitane, delle regioni. Persone che risolvono problemi dalla mattina alla sera”. Così Luigi Di Maio, al termine della prima assemblea dei gruppi di ‘Insieme per il Futuro’, la formazione politica nata dopo la scissione dal M5S. Il ministro degli Esteri ha anche ringraziato Vincenzo Spadafora e Giuseppe L’Abbate, nominati rispettivamente coordinatore politico e responsabile del manifesto politico di Insieme per il Futuro. “Con la nomina dei capigruppo Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola oggi costituiamo dei gruppi che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma – “per ilnon è un, ma un percorso di ascolto del territorio italiano, dei nostri sindaci. Un percorso per ascoltare gli amministratori locali, i presidenti delle città metropolitane, delle regioni. Persone che risolvono problemi dalla mattina alla sera”. Così Luigi Di, al termine della prima assemblea dei gruppi di ‘per il’, la formazione politica nata dopo la scissione dal M5S. Il ministro degli Esteri ha anche ringraziato Vincenzo Spadafora e Giuseppe L’Abbate, nominati rispettivamente coordinatore politico e responsabile del manifesto politico diper il. “Con la nomina dei capigruppo Iolanda Di Stasio e Primo Di Nicola oggi costituiamo dei gruppi che ...

