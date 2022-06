Covid, Gimbe: impennata dei contagi, +58,9% in una settimana (Di giovedì 23 giugno 2022) La Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana tra il 15 e il 21 giugno un'impennata del 58,9% dei contagi da Covid - 19 rispetto ai sette giorni precedenti, con un aumento dei ricoveri ordinari del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) La Fondazioneha rilevato nellatra il 15 e il 21 giugno un'del 58,9% deida- 19 rispetto ai sette giorni precedenti, con un aumento dei ricoveri ordinari del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - Agenzia_Ansa : Gimbe: 'La curva si inverte, aumentano i casi di Covid e i decessi' #ANSA - Radio1Rai : #COVID ???'È mancata la consapevolezza negli ultimi mesi che siamo sempre all'interno di una #pandemia. Più la circo… - lametino : Gimbe: risale la curva dei contagi Covid, +131% nella provincia di Reggio Calabria - - GiancarloDeRisi : ???I DATI GIMBE SUL COVID. ??Impennata di casi, +58,9% ??Aumentano le intensive. ??Picco di contagi in 7 giorni. In c… -