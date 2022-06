Buon Compleanno Noa!

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva stasera alle ore 21,15, al teatro Romano di Benevento il nuovo quartetto di Noa, con la leader oltre che in veste di vocalist alle percussioni, Gil Dor alla chitarra, Omri Abramov al basso e al sassofono e Gadi Seri alle percussioni che intende celebrare i 30 anni della sua carriera internazionale, partita appunto dall’Italia nel 1992. Ed il concerto, inevitabilmente, si snoderà come un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi albums ” Letters to Bach” e “Afterallogy” alle hit della sua carriera, a partire dal disco “Noa” prodotto da Pat Metheny nel 1994. Cinque volte invitata al Festival di Sanremo, Cavaliere e Commendatore della Repubblica Italiana, Ambasciatrice Fao nel Mondo, sono tutte cose che danno il senso non solo della straordinaria carriera della talentuosa artista ma anche del suo impegno sociale. E’ questo il terzo appuntamento del Sannio Music Fest firmato dal ...