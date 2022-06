Bordighera | sasso sul parabrezza di un’auto in A10 Indaga la polizia stradale

(Di giovedì 23 giugno 2022) Una turista piemontese è rimasta ferita ieri in tarda serata a causa di una pietra caduta suldella sua auto

Pubblicità

Riviera24

Nella notte, a, un'auto è stata colpita da una pietra mentre transitava sotto il ponte di. Non è chiara la dinamica, se si sia trattato del gesto sconsiderato di qualcuno o di un distacco casuale. L'...L'incidente è avvenuto sull'Autostrada dei fiori all'altezza del casello di. Ancora poco chiare le circostanze dell'accaduto. Sulla dinamica del sinistro sta indagando la polizia stradale. ... Bordighera, auto su cavalcavia dell’A10 centrata da una pietra: un ferito Bordighera. Un’auto è stata centrata da una pietra mentre transitava sul cavalcavia dell’Autostrada dei Fiori, sottostante il ponte di Sasso, a Bordighera. Al momento non è chiaro se la pietra sia cad ...Bordighera. Una bella giornata di sole ha fatto da cornice all’incontro culturale e ricreativo proposto per il pomeriggio di domenica 12 giugno dalla Pro-loco di Sasso con il sostegno del Comune di Bo ...